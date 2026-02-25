Ричмонд
Гуменник выступит в шоу Авербуха в Ярославле 28 февраля

Фигурист Петр Гуменник выступит в шоу Ильи Авербуха в Ярославле 28 февраля.

Источник: Спортс"

Также в шоу примут участие Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Полный состав можно посмотреть здесь.

Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026 в Милане.

