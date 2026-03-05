Кто станет примой в России вместо Петросян? Расклады на финал Гран-при России

С 6 по 9 марта в Челябинске пройдет главное российское соревнование второй половины сезона — финал Гран-при. И это, пожалуй, лучшее место для его проведения. Даже Санкт-Петербург, который принимает большую часть турниров в 2025—2026 годах, уступает уральскому городу. Фигуристам здесь всегда дарят запоминающийся мерч, организуют фуршеты и шведские столы, для болельщиков в холлах — множество развлечений на любой вкус. И фанатам нравится — даже на юниорских соревнованиях в будний день собрался полный зал. В качестве последнего аргумента в пользу организации крупных стартов в Челябинске вспомним слова Петра Гуменника на Олимпиаде — он пытался представить, что не на Играх в Милане, а на турнире в этом городе. Так ему советовала Тамара Москвина.