Кто станет примой в России вместо Петросян? Расклады на финал Гран-при России

С 6 по 9 марта в Челябинске пройдет главное российское соревнование второй половины сезона — финал Гран-при. И это, пожалуй, лучшее место для его проведения. Даже Санкт-Петербург, который принимает большую часть турниров в 2025—2026 годах, уступает уральскому городу. Фигуристам здесь всегда дарят запоминающийся мерч, организуют фуршеты и шведские столы, для болельщиков в холлах — множество развлечений на любой вкус. И фанатам нравится — даже на юниорских соревнованиях в будний день собрался полный зал. В качестве последнего аргумента в пользу организации крупных стартов в Челябинске вспомним слова Петра Гуменника на Олимпиаде — он пытался представить, что не на Играх в Милане, а на турнире в этом городе. Так ему советовала Тамара Москвина.
Обыграть недавнего участника Олимпиады
На Гуменника в последние дни свалилась большая популярность и вместе с тем ответственность — на Играх он показал себя едва ли не идеально не только в плане прокатов, но и по умению держать себя на публике. Многие топы после такого события пропускают остаток сезона, чтобы прийти в себя, но не Петя. Он рассказал, что форма у него все еще отличная, выступать он любит, поэтому и будет в Челябинске.
На Олимпиаду Гуменник съездил. А вот нужен ли ему финал Гран-при тактически в этом сезоне? Скорее да — в России не менее сильные конкуренты, чем на международной арене, как минимум здесь решается судьба попадания в сборную. Если все-таки продолжать надеяться, что наших фигуристов в обозримом будущем допустят не только до внутрироссийских турниров, то квот будет мало — по всей видимости, одна на вид в первое время. И тут важно показать, что именно Петр ее достоин.
В соперниках — все те же лица, которые сильны и артистически, и технически (каждый по-своему): Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи. Не забываем и о Матвее Ветлугине, Глебе Лутфуллине и Николае Угожаеве. В общем-то, практически любой из 12 участников финала может претендовать на тройку. И все из них, вероятно, хотели бы показать, что они способны обыграть недавнего участника Олимпиады. А сам он хочет подтвердить, что не зря был отобран на Игры.
Место лидера у девушек вакантно
А вот вторую героиню Олимпиады Челябинск в этот раз не увидит. Аделия Петросян была не уверена в участии в финале ни во время Игр в Милане, что обоснованно, там были другие задачи, ни после, например, в аэропорту, когда ее преследовали журналисты после прилета. Прошедший год вообще был одним из самых сложных в жизни Аделии — постоянное давление и ожидание олимпийской медали, бесконечная череда травм и попыток восстановления не только элементов ультра-си, но и просто тройных прыжков.
Логично, что Петросян просто устала. Может, и не захотела испытывать судьбу — была вероятность и проиграть кому-то из оставшихся дома, в России. Или наконец пришло время просто отдохнуть. В любом случае выбор Аделии, как и решение Петра, понятен и логичен, хоть и исход у них разный. Хотелось бы увидеть фигуристку в следующем сезоне здоровой и заряженной на борьбу.
В отсутствие Петросян место лидера вакантно. Но очевидный фаворит есть — это одногруппница Аделии Алиса Двоеглазова, которая в этом году выиграла чемпионат России по прыжкам, а в декабре стала серебряным призером классического первенства. Если Алиса откатается чисто или же с минимальным количеством ошибок, то кажется, что соперников у нее не должно быть — в произвольной программе у нее самый сильный прыжковый набор. Если допустит грубые недочеты, то возможны варианты: среди претендентов на призы — владеющие элементами ультра-си Мария Захарова и Дарья Садкова, Камилла Нелюбова и Дина Хуснутдинова, а также уступающие вышеперечисленным по контенту, но сильные в компонентной части Анна Фролова и Софья Муравьева.
Риск — дело благородное
В парном катании Анастасия Мишина/Александр Галлямов попытаются взять реванш у Александры Бойковой/Дмитрия Козловского за поражение на чемпионате России. Частично это получилось на прыжковом турнире, где обе пары заходили на выброс четверной сальхов, но чисто в соревновательной программе элемент не получился ни у кого. Теперь же будет возможность показать себя на классическом старте — и, вероятно, рисковать будут оба дуэта.
Галлямов даже опубликовал в соцсетях прыжковую заявку в произвольной программе, включающую секвенцию с тройным лутцем, сольный тройной флип, два четверных выброса и четверную подкрутку. Контент мощнейший, но, скорее всего, Саша просто подогрел интерес к соревнованиям парников — такое не исполнял еще никто и никогда, и сравниться это может разве что с семью квадами Ильи Малинина в произвольной программе.
Риск — дело благородное, но он же может помочь другим парам подняться выше третьего места при ошибках лидеров. В первую очередь это касается Екатерины Чикмаревой/Матвея Янченкова, которые обладают всем, чтобы быть в топе.
В танцах на льду все более прозрачно — основными претендентами на медали будут те же дуэты, которые выиграли медали на чемпионате России: Александра Степанова/Иван Букин, Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано. Не стоит забывать и о Екатерине Мироновой/Евгении Устенко, остановившихся в шаге от заветной награды.
Финал Гран-при, хоть и недосчитался нескольких важных участников — Анастасии Мухортовой/Дмитрия Евгеньева в парах, Анны Щербаковой/Егора Гончарова в танцах, Ксении Синицыной и Аделии Петросян у одиночниц, по составу все равно остается топовым турниром. Именно на этом турнире в прошлом году определились претенденты на поездку на Олимпийские игры. Если продолжать мечтать о допуске на международные старты, может быть, и сейчас соревнование в Челябинске станет ключевым в плане отбора на будущие турниры.
Анастасия Плетнева
Предварительный список участников
Мужчины: Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Федоров.
Женщины: Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова.
Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Таисия Щербинина/Артем Петров.
Танцы: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Шичина/Павел Дрозд.