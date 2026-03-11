Ричмонд
Гуменник спокойно воспринял новость об иске и претензиях к его программе

Фигурист отметил, что ему очень нравится его программа «Парфюмер».

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Участник Олимпиады в Италии фигурист Петр Гуменник спокойно отреагировал на новость о подаче иска, в котором предъявлялись претензии к содержанию его программы. Об этом Гуменник рассказал журналистам.

10 марта ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы судов города Санкт-Петербурга Дарью Лебедеву сообщил, что петербуржец обратился в суд с иском, возмутившись «аморальным и антиобщественным» содержанием программ российских фигуристов, в частности — Гуменника.

«Слышал об этом, не впервые уже я с такой ситуацией сталкиваюсь. Реагирую спокойно, иск, как я понимаю, может подать любой человек, и он необязательно будет удовлетворен. Программа у меня хорошая. Спасибо Даниилу Марковичу [Глейхенгаузу], особенно под оригинальную музыку получается вполне неплохо», — сказал Гуменник.

Истец выразил мнение, что в российском фигурном катании «продвигается культура преступного мира». Так, по его словам, программа Гуменника по мотивам романа «Парфюмер» писателя Патрика Зюскинда романтизирует образ серийного убийцы. Суд, мотивируя отказ в иске, указал на то, что Борис не имеет полномочий действовать в защиту неопределенного круга лиц (как, например, прокурор), а нарушенных личных прав в заявлении не конкретизировал.

Гуменнику 23 года, он является трехкратным победителем финалов Гран-при России, также фигурист является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств. На Олимпиаде в Италии спортсмен занял шестое место.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше