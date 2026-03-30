Малинин: «У меня очень много планов. Я воодушевлен сделать что-то новое, особенно для фигурного катания в целом»

Американский фигурист Илья Малинин поделился планами после третьей подряд победы на чемпионате мира.

Источник: AP 2024

На ЧМ-2026 в Праге Малинин завоевал золото, набрав в сумме 329,40 балла. Серебряным призером стал японец Яма Кагияма (306,67), бронзовым — его соотечественник Сюн Сато (288,54).

— Илья, поздравляем тебя с третьим золотом чемпионата мира. Какая медаль далась тебе тяжелее всего?

— Честно говоря, наверное, самая первая. Да, первая медаль — она была самой тяжелой для меня. Потому что все ожидания, которые у меня были, я хотел реализовать на своем первом чемпионате мира. И сегодня я чувствовал просто облегчение после всего этого сезона, после олимпийского сезона. Соревнования наконец-то закончились, и я воодушевлен немного отдохнуть и ворваться в новый сезон с полными силами.

— По шкале от 1 до 10 насколько ты устал?

— На 10, очень крепкая десятка. Сейчас я очень хочу отдохнуть, восстановиться и войти в новый сезон.

— Ты упоминал несколько ледовых проектов, но планируешь ли ты отдохнуть ото льда хотя бы на несколько недель?

— Я бы так не сказал. Думаю, ближайшие два месяца я буду просто гастролировать. Может быть, найду какие-то проекты. Но я жду, когда вернусь обратно, у меня очень много планов, я очень воодушевлен сделать что-то новое, особенно для фигурного катания в целом. Я очень надеюсь на это, — сказал Малинин в интервью Okko.