Тарасова назвала изменение правил ISU ошибочными для фигурного катания

В произвольной программе мужчин исключили один каскад. Теперь спортсмены могут выполнить четыре одиночных прыжка, два каскада или один каскад без ойлера, а также одну комбинацию.

Источник: Sport24

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала решение Международного союза конькобежцев (ISU) изменить правила в произвольной программе мужчин. В беседе с «РИА Новости» специалист заявила, что нововведения не пойдут на пользу фигурному катанию.

Ранее ISU опубликовал изменения в регламенте на сезон‑2026/27. Из произвольной программы мужчин убрали один каскад. Теперь фигуристы могут исполнять четыре одиночных прыжка и только два каскада (либо один каскад без использования ойлера и одну комбинацию). Всего в программе может быть максимум шесть прыжковых элементов.

Ойлер — одиночный простой прыжок в фигурном катании, который часто используется для связки между прыжками в каскаде.

«На мой взгляд, это не пойдет на пользу. Поводом для нововведений послужило то, что не только иностранцы, но и все наши спортсмены прыгают четверной даже в короткой программе. Они решили это переделать, чтобы было не так неприятно смотреть на непрыгающих. Вот и все», — сказала Тарасова.

В официальном регламенте также уточняется, что ойлер не будет иметь стоимости при исполнении в каскаде между двумя прыжками и не будет учитываться при подсчете количества прыжков в каскаде. В короткой программе ойлер в каскаде по‑прежнему запрещен.