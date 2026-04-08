У Медведевой появился новый подопечный: «Удивительный, умный, с характером. Очень быстро к нему прониклась»

«В этом году у меня появился новый подопечный. Я стала опекуном японского макака в Московском зоопарке. Честно, очень быстро к нему прониклась. Японские макаки — удивительные: умные, с характером, постоянно чем-то заняты. Это те самые “снежные обезьяны”, которые спокойно живут даже в холоде — у них густая шерсть и красная мордочка, поэтому их сложно не узнать.



Я уже несколько раз приезжала к нему в гости. Мне нравится наблюдать за ним и следить, как он играет в открытом вольере — бегает, исследует все вокруг, взаимодействует с другими. У них там целая “команда”, они живут группой и постоянно общаются между собой.



Очень рада, что у меня появился такой подопечный. Буду навещать его чаще», — написала Медведева.