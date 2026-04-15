Роднина призналась, что не смотрит российские соревнования: «Это не вызывает интереса. Я люблю смотреть сильнейших»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призналась, что не смотрит российские соревнования.

Источник: Кадр из трансляции

— Кого бы вы назвали сильнейшим российским фигуристом в этом сезоне?

— Честно, я смотрела только Олимпийские игры. Другие соревнования не смотрела. Поэтому мне запомнились только те [фигуристы], кто выступал в Италии.

— Почему не смотрели российские соревнования?

— Вы сравнили этапы Кубка России и Олимпиаду. У меня есть свои дела. Дело не только в отсутствии времени — я и раньше такое не смотрела. Это не вызывает такого интереса. Я люблю смотреть сильнейших, мне отказать в этом праве невозможно, — сказала Роднина «Матч ТВ».