Трусова отреагировала на сокращение количества прыжковых элементов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Из-за новых правил не нужно облегчать программу в фигурном катании. Такое мнение высказала журналистам на шоу Этери Тутберидзе серебряный призер Олимпиады Александра Игнатова (до замужества — Трусова).
Ранее были опубликованы новые правила, по которым количество прыжковых элементов будет сокращено с семи до шести в произвольной программе с сезона-2026/2027.
«Я буду выступать по тем правилам, которые будут, но считаю, что упрощать программу не надо, потому что это спорт, для меня остается спортом. Понятно, что это и про искусство, но для меня навсегда останется олимпийским видом спорта, это должно быть на грани человеческих возможностей», — добавила Игнатова.
«Какие планы на следующий год? Посмотрим, надо дожить до следующего года, надеюсь хорошо докатать тур и поехать в отпуск. Будет ли работа с Бенуа Ришо? Посмотрим, не знаю. Мы списывались. Все-таки сейчас сложно делать визы, посмотрим, как получится», — сказала Игнатова.