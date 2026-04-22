Медведева о номере «Невеста»: «Даня Глейхенгауз сказал: “У нас есть один вариант. Но мне Этери Георгиевна советовали тебе его не предлагать, потому что ты нас пошлешь”

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как создавался номер для шоу команды Этери Тутберидзе.

«Ой, слушайте, это забавно на самом деле, потому что я когда пришла на постановку, мы в раздевалке собрались: я, Даня [Глейхенгауз] и Этери Георгиевна. Мы сидим и задаемся вопросом: “Ну, что ставить будем?” и жмем плечами. Начинаем слушать всякую классику, вспоминаем, что мы катали — а катали мы уже почти все.

И тут Даня говорит: «Ну, у нас, конечно, есть один вариант. Но мне Этери Георгиевна сказала тебе его не предлагать, потому что ты нас пошлешь. Я говорю: “Ну давай, какой?” И он говорит: “Ну, Глюкоза — “Невеста”.

Я говорю: «Дань, ты прикалываешься? Это единственный вариант, который я вам принесла, и боялась предложить, потому что думала, что вы пошлете меня далеко и надолго».

И в итоге у нас как-то так совпало, и мы такие: «Ставим, ставим», — сказала Медеведева.