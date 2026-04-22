Медведева о номере «Невеста»: «Даня Глейхенгауз сказал: “У нас есть один вариант. Но мне Этери Георгиевна советовали тебе его не предлагать, потому что ты нас пошлешь”

«Ой, слушайте, это забавно на самом деле, потому что я когда пришла на постановку, мы в раздевалке собрались: я, Даня [Глейхенгауз] и Этери Георгиевна. Мы сидим и задаемся вопросом: “Ну, что ставить будем?” и жмем плечами. Начинаем слушать всякую классику, вспоминаем, что мы катали — а катали мы уже почти все.
И тут Даня говорит: «Ну, у нас, конечно, есть один вариант. Но мне Этери Георгиевна сказала тебе его не предлагать, потому что ты нас пошлешь. Я говорю: “Ну давай, какой?” И он говорит: “Ну, Глюкоза — “Невеста”.
Я говорю: «Дань, ты прикалываешься? Это единственный вариант, который я вам принесла, и боялась предложить, потому что думала, что вы пошлете меня далеко и надолго».
И в итоге у нас как-то так совпало, и мы такие: «Ставим, ставим», — сказала Медеведева.