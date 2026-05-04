В России назвали США лидером мирового фигурного катания: «На данный момент они являются сильнейшими»

«США сейчас действительно лидеры в мировом фигурном катании. Они на протяжении долгих лет были сильны, на данный момент они являются сильнейшими. Конечно, это очень нечистая история, потому что их первенство остается с оговоркой “в отсутствие россиян”. Если же мы принимаем ситуацию как нормальную, американское фигурное катание — лучшее в мире. Во всех видах, кроме парного катания, их спортсмены на ведущих ролях. Главная причина американского лидерства — отсутствие конкуренции с россиянами.



В России нет своего Малинина? Это действительно так. Подобного абсолютного гегемона у нас сейчас нет. Возможно, только в парном катании Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский при полной мотивации и максимальном допуске могли бы так доминировать. В одиночном катании с Ильей никто из наших сравниться не может. Он минимум на несколько шагов впереди всех.



Думаю, когда мы вернемся в полном составе, Россия снова станет лучшей в мире. Безусловно, не сразу, но за олимпийский цикл можно всех нагнать. Будет тяжело возвращаться в тех же танцах, но если уже со следующего сезона появится возможность выступать, всех конкурентов мы догоним. Ничего недосягаемого в мире сейчас нет», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.