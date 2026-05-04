Мама Гуменника: «Петр — аскетичный человек. Его будущей жене, наверное, будет трудновато в этом плане»

— Петр теперь один из самых востребованных фигуристов в коммерческих ледовых шоу. Вы даете ему советы, какие шоу выбирать, как распоряжаться заработанными деньгами?
Елена: Даем, конечно. Много даем. Другое дело — слушает ли он. Но если серьезно, я к этому спокойно отношусь. Он не привязан к деньгам и не жадный. Ему, по большому счету, мало нужно. У него сейчас квартира-студия — там буквально минимум вещей: один стул, одна чашка, одна тарелка, одна вилка. Я ему говорю: «Давай хотя бы еще один стул подарю». Он отвечает: «А если кто-то придет, из чего он будет есть?» То есть он в этом смысле аскетичный человек. Кстати говоря, его будущей жене, наверное, будет трудновато в этом плане.
Олег: Это связано с успехами в его деле. Каждый человек хочет успеха в своей жизни. Вы как журналист хотите хорошо осветить, чтобы новости были интересные, чтобы их читали. Людям тоже интересно — посмотреть новую программу, порадоваться. А все остальное — это побочные вещи, такое случается. Хочется, чтобы люди были доброжелательны. И то, что болеют, поддерживают — это, конечно, большая благодарность. Слава Богу.
Елена: Я думаю, это прежде всего вызов и испытание. Это как раз та самая история про «медные трубы» — как человек это пройдет. Не появится ли корона, не изменится ли он. Но у Петра есть качество, которое нас с мужем всегда поражало, — это трезвомыслие. Он умеет отделять эмоции от реальности и спокойно оценивать ситуацию. Может переживать, но при этом все равно рассуждает очень рационально. Он никогда не завышал ожидания. Едет на соревнования — сразу говорит: «Я тут не претендую». И в жизни так же: без лишней драмы, спокойно, по делу. Он понимает свой уровень, свои возможности, и это, мне кажется, его сильно защищает.
— То есть не переживаете, что он может потерять голову из-за денег?
Елена: Вряд ли. Я знаю, что он что-то инвестирует, помогает семье: например, сильно помог нам, когда мы строили дом. Но нужно понимать, что в фигурном катании деньги все-таки не такие, как в футболе или хоккее. Это другой уровень.
— Как вы реагируете на слухи, которые иногда появляются? Например, про отношения Петра с Елизаветой Туктамышевой.
Олег: Пусть они сами про себя рассказывают. Нас это не расстраивает, честно.
Елена: Я считаю, что личная жизнь — это его территория. Он сам мне когда-то сказал, что мы не комментируем личную жизнь друг друга. Может чем-то поделиться, но в публичное это не выносится. А то, что в интернете что-то обсуждают… там обсуждают все подряд, поэтому я к этому спокойно отношусь.