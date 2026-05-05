Малинин — о давлении на Олимпиаде: «Все будто использовали меня ради привлечения внимания»

Американский фигурист, трехкратный чемпион мира Илья Малинин признался, что не справился с давлением перед Олимпиадой.

Источник: Getty Images

На Играх-2026 Малинин занял 8-е место.

— Вы откровенно говорили о том, что не были ментально готовы к Олимпиаде. Что люди не понимают в давлении, которое испытываешь, соревнуясь на таком уровне?

— Некоторые мои друзья и близкие советовали относиться к Олимпиаде так же, как к любым другим соревнованиям. Я пытался это делать, но на деле все оказалось совершенно иначе — к этому мне следовало подготовиться лучше. В итоге получилось так, что все будто использовали меня для привлечения внимания, пытаясь выставить «главной надеждой на олимпийское золото». Это было неправильно.

— То есть вы считаете, что люди раздували вокруг вас этот хайп и это было несправедливо?

— Мне приходилось делать вещи, которые я не обязательно хотел делать. Было очень много медийности. Меня заставляли делать то, что выгодно телевидению, — приводит слова Малинина The Minnesota Star Tribune.