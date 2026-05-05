Тарасова восхитилась прыжками Трусовой после беременности: «Уникальный человек!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала серебряного призера Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александру Трусову (Игнатову) уникальной спортсменкой.

Источник: Sport24

Ранее Трусова на шоу Этери Тутберидзе в Москве исполнила четверной лутц, а потом заявила о желании подготовить прыжок в пять оборотов.

«Я даже не думаю об этом (о прыжке в пять оборотов — прим.). Я просто очень рада, что она вышла. Она уникальный человек, рада, что она вернулась и будет кататься, а мы все будем за нее болеть. Даже если она будет делать три с половиной или четверной, этого будет достаточно. Она же все делает четверные. Уникальный человек!» — сказала Тарасова РИА Новости.

У Трусовой в августе прошлого года родился сын. После этого спортсменка объявила о возвращении в спорт.