Яркая и органичная пара Тутберидзе распалась. Ребята не выдержали совершенно дикой конкуренции внутри группы?

Межсезонье в фигурном катании — время не только для постановки будущих программ, но и для неожиданных, порой неутешительных новостей. Вот и май 2026-го начался с разрыва одной из самых ярких юниорских пар страны — Зои Ковязиной и Артемия Мохова. Несмотря на настораживающий провал на первенстве России в феврале, впоследствии ребята все-таки вернулись в обойму. Их по-прежнему видели в числе лидеров подрастающего поколения. И вдруг — инсайд СМИ, застигший врасплох всех, кто следил за восхождением перспективного дуэта.
В отличие от громких историй, уже сотрясавших фигурку этой весной, здесь — абсолютная тишина. Допустим, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко конфликтовали прямо на льду ФГП в Челябинске. Болельщики были убеждены в том, что опасность в виде гипотетического распада если и маячит, то как раз на пермском горизонте. По итогу ученики Павла Слюсаренко бурю переждали, опровергли слухи и планируют продолжать путь вместе. На фоне проблем по сезону у тех же Осокиной/Грицаенко Ковязина/Мохов провели отличные старты, пусть и не без провалов, но они с проблемами не справились.
Восхождение одних из звездочек группы Филиппа Тарасова и Дмитрия Зобнина стартовало в сезоне 2024/25. Тогда Ковязина/Мохов громко заявили о себе, собрав с первой попытки внушительный комплект юниорских наград: медали на обоих этапах Гран-при, бронза первенства России, серебро финала Гран-при России. Сезон 2025/26 обещал лишь укрепить прорыв. В сентябре 2025-го они выиграли Мемориал Рабер, притом обошли даже принципиальных соперников — Полину Шешелеву/Егора Карнаухова, тоже из ЦФК Этери Тутберидзе.
Победную серию Зоя и Артемий продолжили в октябре в рамках серии Гран-при. На московском этапе юниорского Гран-при они набрали 187,36 балла, а спустя всего неделю в Магнитогорске, на этапе «Звёзды Магнитки», установили на тот момент личный рекорд — 189,15 баллов. Казалось, это лишь разминка перед большими победами. Интересно, что успех пара связывала не только с физической готовностью, но и со сменой произвольной программы на музыку из фильма «Гладиатор»: изначальный вариант им категорически не понравился, и они настояли на замене.
Правда, несмотря на высокое качество парных элементов и артистизм, постепенно утвердилось понимание, что Ковязина/Мохов уступают многочисленным одногруппникам, которые делают ставку на техническую инновационность и штурмуют ультра-си или осваивают непривычные для парного сегмента элемента. На роковом первенстве России в феврале 2026-го Шешелева/Карнаухов защитили титул чемпионов, исполнив на максимум четверную подкрутку. Этим конкурентная среда высшего уровня не ограничилась. Гонка за сложностью затягивает, и те, кто не рискует, рискуют оказаться за бортом, даже в собственной группе.
Помимо Шешелевой/Карнаухова, на подкрутку в четыре оборота на саранском льду решились Таисия Гусева/Даниил Овчинников. Ольга Сабада/Павел Астахов поразили публику эффектным, пролетным четверным выбросом сальхов. Полина Сажина/Алексей Белкин и Арина Парсегова/Матвей Богданов интегрировали исключительно старшие тройные прыжки (флип и лутц). Ковязина/Мохов остались в рамках проверенной, но уже не столь конкурентоспособной тактики — ставки на синхронность и чистоту. В итоге же сенсационно провалились, допустив совершенно нетипичные для себя ошибки и заняв лишь 11-е место.
Тем не менее финал сезона неожиданно выдался для них почти триумфальным. В марте 2026-го на финале Гран-при России Зоя и Артемий, сумев перебороть психологические последствия провала, выдали два уверенных проката и завоевали серебряные медали, уступив лишь все тем же Шешелевой/Карнаухову. Эта награда будто подтвердила, что, несмотря на тренд на ультра-си, пара по-прежнему в элите и способна бороться за самые высокие места. Ничто не предвещало скорого финала.
И все же проблемы, копившиеся весь сезон, дали о себе знать — иначе новость о распаде не объяснить. Сложно предположить, какова обстановка внутри штаба Тарасова и Зобнина, но, видимо, конкуренция достигла апогея и Ковязина/Мохов с давлением, которое диктует необходимость прогресса, справиться не сумели. На фоне одногруппников, которые одни за другими осваивают ультра-си, отсутствие у Ковязиной и Мохова собственного «козырного туза» становилось все более очевидным. Плюс, не исключено, что сказался возраст: 15-летняя партнерша могла начать меняться физически, нагрянул пубертат. Но реальные причины распада пока остаются за кадром. Тренеры хранят молчание — возможно, берегут и без того хрупкую атмосферу в группе.
Зоя и Артемий — парники высокого класса, способные украсить любой турнир. Пусть их пути и разошлись, им еще под силу перезапустить карьеру. Для 15-летней Зои время на ее стороне. Безусловно, путь обратно в топ будет тернистым, но до гипотетического выхода во взрослые запас достаточный. У 20-летнего Артемия ситуация сложнее: он на том отрезке, когда уже может попробовать себя в новой возрастной категории. Сейчас ему важно быстро найти партнершу, а не попасть в простой. Шансы есть у обоих, но только если совпадут несколько условий: удачное сочетание с новым партнером, здоровье и мотивация.
Остается надеяться, что распад Ковязиной и Мохова не станет тревожным сигналом для всего парного отделения школы Тутберидзе. Именно там сегодня куется будущее России в этом виде, и очень не хочется, чтобы внутренняя гонка за сложностью ломала талантливые дуэты один за другим. Иначе мы рискуем потерять целое поколение. Ковязина и Мохов стали первыми, но вопрос: последними ли?
Александра Милюкова