Яркая и органичная пара Тутберидзе распалась. Ребята не выдержали совершенно дикой конкуренции внутри группы?

Зоя и Артемий — парники высокого класса, способные украсить любой турнир. Пусть их пути и разошлись, им еще под силу перезапустить карьеру. Для 15-летней Зои время на ее стороне. Безусловно, путь обратно в топ будет тернистым, но до гипотетического выхода во взрослые запас достаточный. У 20-летнего Артемия ситуация сложнее: он на том отрезке, когда уже может попробовать себя в новой возрастной категории. Сейчас ему важно быстро найти партнершу, а не попасть в простой. Шансы есть у обоих, но только если совпадут несколько условий: удачное сочетание с новым партнером, здоровье и мотивация.