Фигуристы начали осваивать уникальные каскады прыжков. Это ответ на попытку ISU заткнуть «технарей»

Новые правила фигурного катания вынуждают спортсменов готовить инновационный контент — усложнять каскады и комбинации, переставлять элементы и пробовать разные сочетания. Что из этого получается?
Контекст
31 марта на сайте Федерации фигурного катания России появился документ, в котором содержались новые технические требования к сезону-2026/27. Главная реформа — сокращение числа прыжковых элементов в произвольной программе с семи до шести, обнуление ойлера и другие нюансы, которые заставляют по-новому взглянуть на техническую часть оценки и заново конструировать контент, как лего, из появившихся деталей.
По подсчетам «СЭ», спортсмены потеряют в технической оценке порядка 5−6 баллов, но могут минимизировать эти потери, если усложнятся и освоят новые каскады. Некоторые именно этим сейчас и занимаются.
Весна каскадеров
Соцсети как российских, так и иностранных фигуристов полны новых прыжковых сочетаний.
Разумеется, заправляет этой историей главный прыгун планеты Илья Малинин. Среди его новинок — каскад тройной лутц + ойлер + тройной лутц (скорее для прикола, чем для спорта, но кто может гарантировать, что когда-нибудь не появится то же самое с четверными?).
Регулярно на тренировках шоу Малинин делал каскады 4+4 — они теперь получают актуальность, которой не было в прошедшем сезоне из-за правила повторов. Илья спокойно делает даже четверной лутц + четверной риттбергер.
Впрочем, в клубе 4+4 есть пополнение. Олимпийский чемпион казахстанец Михаил Шайдоров отрабатывает два четверных тулупа.
Делают два четверных через ойлер и россияне. Никита Сарновский не стал мелочиться и делает лутц и флип — самые сложные прыжки.
А Лев Лазарев показывает четверной лутц с четверным тулупом.
Есть и другие необычные находки — так, молодая юниорка Виктория Стрельцова сделала секвенцию из двух тройных акселей, а японец из второго эшелона Рио Наката пробует тройной аксель + ойлер + четверной сальхов.
Другими словами — нас бьют, мы летаем: ISU пытался ограничить влияние техники, но только сподвиг «технарей» к прогрессу.
Что говорят фигуристы?
Не будем забывать, что в нынешнюю шкалу прыжков включены и пятерные. О них недавно обмолвилась даже Александра Трусова:
— Да, я пыталась. Лутц пробовала. Тулуп пятерной на удочке пробовала. Четыре с половиной оборота получается. Я думаю, что если тренировать, то возможно сделать. А я не тренировала, так просто, по приколу заходила, — рассказала она в соцсетях. Трусова возвращается в спорт и уже показывала этой весной четверные лутц и тулуп.
Но вообще наши фигуристы относятся к изменениям со сдержанным скептичным интересом.
— Люблю, когда что-то меняется, люблю пробовать новое, — признался Петр Гуменник. — Может быть, это не самые лучшие изменения, но я уже нашел контент, который будет сложным, не знаю, получится ли реализовать свои планы по максимуму или нет, но для меня эти изменения в плюс.
Входит ли каскад из двух четверных прыжков в этот план-максимум? Нет, — рассказывал он после шоу Этери Тутберидзе.
На том же шоу, кстати, Петр пробовал новый каскад четверной лутц + ойлер + тройной флип + тройной риттбергер, пожалуй, один из сложнейших среди возможных. И очень похоже, что это может быть заявка на сезон-2026/27.
— [Отношусь к изменениям] скептически, — говорит Марк Кондратюк. — Как ни крути, но фигурное катание — все-таки спорт, поэтому вектор на упрощение мне кажется странным. Его объясняют тем, что спортсмены так будут чище кататься и лучше презентовать программу. Но, на мой взгляд, для тех, кто не справлялся с этой задачей раньше, ничего не изменится, сколько прыжков ни убери из программы. А те, кто классно выкатывал программы, продолжит это делать и дальше.
Зато постановок с семью четверными прыжками, как у Ильи Малинина, мы, вероятно, больше не увидим. Если только не делать каскад из двух квадов. Илья, кстати, такое показывал, да и некоторые другие фигуристы тоже. Я делал каскад из двух четверных через ойлер. Так что в теории все возможно. И я, конечно, с большим удовольствием посмотрю, как Илья Малинин творит историю с семью четверными, чем на упрощенные программы, — говорил призер Пекина-2022 в интервью пресс-службе Олимпийского комитета России.
— Уже ознакомилась с теми правилами, которые стали известны недавно, — сказала Алиса Двоеглазова. — Естественно, ближе к началу нового сезона еще раз все будут более серьезно в них углубляться. Мне кажется, происходит что-то новое и, возможно, даже начинается какая-то новая эра фигурного катания. Посмотрим, к чему это все приведет.
Все мы, спортсмены и зрители, увидим нечто новое. Те же хореовращения, еще какие-то новые правила. Что ж, будем учить их и подстраиваться. Думаю, следующий сезон будет интересным, — сказала она в интервью «СЭ».
Дмитрий Кузнецов