Фигуристы начали осваивать уникальные каскады прыжков. Это ответ на попытку ISU заткнуть «технарей»

— [Отношусь к изменениям] скептически, — говорит Марк Кондратюк. — Как ни крути, но фигурное катание — все-таки спорт, поэтому вектор на упрощение мне кажется странным. Его объясняют тем, что спортсмены так будут чище кататься и лучше презентовать программу. Но, на мой взгляд, для тех, кто не справлялся с этой задачей раньше, ничего не изменится, сколько прыжков ни убери из программы. А те, кто классно выкатывал программы, продолжит это делать и дальше.