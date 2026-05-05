Критикующую Россию чемпионку ОИ отстранили от работы тренером за травлю

Дюамель отстранили от работы тренером на две недели после жалобы ее коллеги на «буллинг и харассмент», поданной в Федерацию фигурного катания Канады в ноябре 2025 года.

Олимпийскую чемпионку 2018 года по фигурному катанию в составе сборной Канады Меган Дюамель отстранили от тренерской деятельности, следует из данных на сайте Федерации фигурного катания страны (Skate Canada). Как сообщает портал Broken Ice, причиной стали «буллинг и харассмент» в адрес другого тренера.

Срок отстранения — две недели, до 17 мая 2026 года.

Дисквалификация последовала после подачи жалобы другим тренером в ноябре 2025 года в Skate Canada, пишет Broken Ice.

40-летняя Дюамель выступала в парном фигурном катании. Она является одной из самых титулованных парниц в истории Канады. На ее счету золото (2018) и серебро (2014) командных соревнований и бронза (2018) в парном катании на Олимпийских играх. Она также является двукратной обладательницей золотых (2015, 2016) и бронзовых (2013, 2014) медалей чемпионатов мира.

Дюамель регулярно критически высказывается в адрес российских фигуристов и тренеров. В частности, она призывала бойкотировать Игры в случае допуска туда России, а также возмущалась переходами российских фигуристов в другие сборные.