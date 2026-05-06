Фигуристка Захарова: «Кому-то дана растяжка, а мне — секси-катание. Мне нравится мой стиль»

18-летняя Захарова стала бронзовой призеркой чемпионата России 2026 года.
— Как относишься к тому, что ты сейчас секс-символ нашей женской одиночки? Как Луна Хендрикс, но еще и с четверными.
— Нормально, потому что я тоже со стороны смотрю на свое катание — оно такое больше секси, да. Поэтому мы такие программы и подбирали под мое катание. Мне нравится мой стиль. Меня этому особо никто не учил, это просто от природы, видимо, дано. Кому-то дана растяжка, а мне вот такое катание. И ничего не имею против сравнений — меня с кем только не сравнивали.
Я за возрастной ценз, потому что все же понимаю, насколько нам в своем возрасте тяжело. Наверное, нужно найти золотую середину в том, чтобы девушки катались по мастерам где-то с 17−18 лет и выше. При этом чтобы было взрослое, уже зрелое катание, — сказала Захарова в интервью Спортс''.