Трусова — о своем 9-месячном сыне: «Миша становится все интереснее. Еще у него вылез первый зуб»

«Миша становится все интереснее: теперь за каждый новый месяц событий происходит больше, чем за все предыдущие вместе взятые. Начну с того, что он научился стоять самостоятельно! Пока его хватает максимум на десять секунд, но в тренировках он крайне усерден. Ходить, держась за руки взрослых или за опору, у него тоже получается отлично.



Еще у него вылез первый зуб (второй уже на подходе), и теперь Мише ну просто необходимо тащить в рот все подряд. Особый интерес он проявляет к нашей с Макаром еде, и нас ждет серьезный скандал, если мы не будем делиться. Впрочем, я только рада, что у Миши хороший аппетит — мы завершили грудное вскармливание, так что полный переход с остатков молока и смеси на обычную еду не за горами.



Весь предыдущий месяц вышел для него очень насыщенным: восемь перелетов, тысячи километров, новые города и новая страна в его послужном списке… Мишаня уже по праву может считаться опытным путешественником, жаль только бонусную карту на него завести нельзя. Ну, а вместо сувениров в новых городах я теперь покупаю… детскую одежду. Что я могу поделать, если все такое милое и прикольное, а Миша быстро растет?» — написала Трусова в своих социальных сетях.