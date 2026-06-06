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Роднина: «На мне не просто санкции — на меня еще есть запросы в Интерпол»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, что на нее есть запросы в Интерпол.

Источник: youtube.com

«На мне не просто санкции — на меня еще есть запросы в Интерпол. Украина меня осудила за то, что я в 2014 году участвовала в Крыму во всех событиях.

Конечно, от нахождения в базе Интерпола есть неудобства. Это не столько неудобства, сколько определенные ограничения. А любое ограничение, естественно, неудобство. Это проявляется очень во многих вопросах», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.