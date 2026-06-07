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Фигурист Федотов ушел из группы Тутберидзе

Спортсмен пока продолжит числиться в школе «Хрустальный».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, июня. /ТАСС/. Фигурист Арсений Федотов покинул группу Этери Тутберидзе. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Арсений Федотов ушел из группы Этери Тутберидзе. Фигурист решил прекратить тренировки в группе Тутберидзе еще до отпуска, однако взял время на обдумывание. Приоритетный вариант для перехода — в группу Алексея Мишина», — сообщил источник.

Федотов пока продолжит числиться в школе «Хрустальный».

Федотову 16 лет. Он является двукратным победителем первенств России, многократным победителем этапов юниорского Гран-при России.