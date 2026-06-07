Фигурист Федотов ушел из группы Тутберидзе

«Арсений Федотов ушел из группы Этери Тутберидзе. Фигурист решил прекратить тренировки в группе Тутберидзе еще до отпуска, однако взял время на обдумывание. Приоритетный вариант для перехода — в группу Алексея Мишина», — сообщил источник.