Роднина возмутилась количеством критики в адрес Александра Плющенко: «Людям надо мозги включать»

«Что вытворяют с бедным мальчиком Сашей Плющенко, которому всего 13 лет… Забыли законы РФ. Начинается публичный буллинг. Он еще несовершеннолетний. Когда мы начнем понимать, что так нельзя? Это даже больше вопрос законности и этики, а не понимания. Стоит ли называть за такую историю? Мы очень любим всегда наказывать и искать виновных. Но тут другая история. Людям надо мозги включать», — сказала Роднина «СЭ».