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Роднина возмутилась количеством критики в адрес Александра Плющенко: «Людям надо мозги включать»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась о критике в адрес Александра Плющенко в связи со сменой его спортивного гражданства на азербайджанское.

Источник: РИА "Новости"

21 мая стало известно, что 13-летний Плющенко намерен с сезона-2026/27 выступать за Азербайджан.

«Что вытворяют с бедным мальчиком Сашей Плющенко, которому всего 13 лет… Забыли законы РФ. Начинается публичный буллинг. Он еще несовершеннолетний. Когда мы начнем понимать, что так нельзя? Это даже больше вопрос законности и этики, а не понимания. Стоит ли называть за такую историю? Мы очень любим всегда наказывать и искать виновных. Но тут другая история. Людям надо мозги включать», — сказала Роднина «СЭ».

Плющенко-младший с 2017 года тренируется в академии «Ангелы Плющенко». Он выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.