Роднина: «Могу ли представить Валиеву в Госдуме? Да всех можно представить. Давайте подождем»

— Валиева в политике? Не знаю, смогла бы она себя проявить там или нет. Мне кажется, Камила еще что-то в спорте не досказала, поэтому, наверняка, в ее планы входит что-то решать в том, чем она сейчас занимается.
— Когда Валиева завершит карьеру, могли бы представить ее в Госдуме?
— Да всех можно представить. Но представлять надо не мне, а избирателям. Давайте дождемся, когда придет время, а не будем гадать на кофейной гуще, — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
Ранее было объявлено, что 20-летняя Валиева включена в резерв сборной России по фигурному катанию на сезон-2026/27.