Министр спорта Татарстана: «Официальное открытие школы Загитовой состоится 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми»

«Школа в работе. Мы договорились с Алиной, что все вопросы, касающиеся ее школы, она решает сама. Что касается инфраструктуры — у нас все в порядке, мы проводим еженедельный контроль. Официальное открытие состоится 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми», — сказал Леонов.