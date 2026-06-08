Министр спорта Татарстана: «Официальное открытие школы Загитовой состоится 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми»

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«Школа в работе. Мы договорились с Алиной, что все вопросы, касающиеся ее школы, она решает сама. Что касается инфраструктуры — у нас все в порядке, мы проводим еженедельный контроль. Официальное открытие состоится 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми», — сказал Леонов.
Нашли контракт на школу Загитовой: 1,283 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026.
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