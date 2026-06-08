Муж Трусовой ушел в группу Тутберидзе

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов начал тренировки в группе тренера Этери Тутберидзе, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
В понедельник фигурист вышел на лед с другими воспитанниками Тутберидзе. Ранее Игнатов занимался в академии «Ангелы Плющенко».
Игнатов в 2024 году женился на фигуристке Александре Трусовой, которая после рождения ребенка решила вернуться к Тутберидзе.
Игнатов на последнем чемпионате России занял 13-е место. Весной он участвовал в туре команды Тутберидзе.