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Муж Трусовой ушел в группу Тутберидзе

Макар Игнатов ранее тренировался в академии Евгения Плющенко. Александра Трусова в январе решила вернуться к Этери Тутберидзе.

Источник: РБК Спорт

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов начал тренировки в группе тренера Этери Тутберидзе, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

В понедельник фигурист вышел на лед с другими воспитанниками Тутберидзе. Ранее Игнатов занимался в академии «Ангелы Плющенко».

Игнатов в 2024 году женился на фигуристке Александре Трусовой, которая после рождения ребенка решила вернуться к Тутберидзе.

Игнатов на последнем чемпионате России занял 13-е место. Весной он участвовал в туре команды Тутберидзе.