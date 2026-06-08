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Алисе Двоеглазовой грозит пропуск половины сезона из-за травмы

Фигуристка Алиса Двоеглазова рискует пропустить старт сезона-2026/2027 из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Ранее сообщалось, что 17-летняя спортсменка не приступила к тренировочному сбору группы Этери Тутберидзе, поскольку проходит восстановление после травмы.

По имеющейся информации, Двоеглазову по-прежнему беспокоит повреждение бедра. Именно эта проблема может не позволить фигуристке принять участие в соревнованиях первой половины предстоящего сезона.

На данный момент Алисе Двоеглазовой 17 лет. За свою карьеру она уже успела стать серебряным призёром национального первенства, а также выиграть финал Гран-при России.

Ранее Алиса Двоеглазова была включена в состав сборной России на сезон-2026/2027.