Алисе Двоеглазовой грозит пропуск половины сезона из-за травмы

Ранее сообщалось, что 17-летняя спортсменка не приступила к тренировочному сбору группы Этери Тутберидзе, поскольку проходит восстановление после травмы.
По имеющейся информации, Двоеглазову по-прежнему беспокоит повреждение бедра. Именно эта проблема может не позволить фигуристке принять участие в соревнованиях первой половины предстоящего сезона.
На данный момент Алисе Двоеглазовой 17 лет. За свою карьеру она уже успела стать серебряным призёром национального первенства, а также выиграть финал Гран-при России.
Ранее Алиса Двоеглазова была включена в состав сборной России на сезон-2026/2027.