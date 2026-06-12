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Чемпионы мира в танцах на льду Чок и Бейтс пропустят сезон-2026/27

Чок и Бейтс решили взять паузу и не выступят в сезоне-2026/27.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Трехкратные чемпионы мира в танцах на льду американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс приняли решение взять паузу и не выступят в сезоне-2026/27, сообщает агентство Kyodo.

В феврале на Олимпийских играх в Италии Чок и Бейтс завоевали золото в командном турнире и стали серебряными призерами в танцах на льду. Позднее они пропустили чемпионат мира в Праге, который прошел с 25 по 28 марта.

Также Бейтс сообщил, что на проходящем на Тенерифе (Испания) конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) он станет председателем комиссии спортсменов.

Чок 33 года, Бейтсу — 37. Они также являются победителями командного турнира Игр в Пекине.