Жулин: «Валиева — идеальный пример человека, который должен иметь звание ЗМС»

Валиева сохранила звание заслуженного мастера спорта России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
"Заслужила ли Валиева звание ЗМС? Для меня ответ на этот вопрос очевиден: да. Даже не должно быть никаких разговоров о том, что звание нужно отобрать. Камила — самая выдающаяся фигуристка, которая когда-либо появлялась на Земле. Возможно, второй такой больше никогда не будет.
Валиева — идеальный пример человека, который должен иметь почетное звание ЗМС. А все истории с допингом не должны на это влиять. Исходя из своего опыта, я точно знаю, что в фигурном катании такие препараты ничем спортсмену не помогут. Это слишком высококоординационный вид, а Валиеву просто так лишили четырех лет в большом спорте", — сказал Жулин.