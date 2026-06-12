Жулин: «Валиева — идеальный пример человека, который должен иметь звание ЗМС»

Валиева — идеальный пример человека, который должен иметь почетное звание ЗМС. А все истории с допингом не должны на это влиять. Исходя из своего опыта, я точно знаю, что в фигурном катании такие препараты ничем спортсмену не помогут. Это слишком высококоординационный вид, а Валиеву просто так лишили четырех лет в большом спорте", — сказал Жулин.