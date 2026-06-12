Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жулин: «Валиева — идеальный пример человека, который должен иметь звание ЗМС»

Призер Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Жулин в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым выразил мнение, что фигуристка Камила Валиева должна сохранить звание заслуженного мастера спорта (ЗМС).

Источник: Sport24

Валиева сохранила звание заслуженного мастера спорта России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

"Заслужила ли Валиева звание ЗМС? Для меня ответ на этот вопрос очевиден: да. Даже не должно быть никаких разговоров о том, что звание нужно отобрать. Камила — самая выдающаяся фигуристка, которая когда-либо появлялась на Земле. Возможно, второй такой больше никогда не будет.

Валиева — идеальный пример человека, который должен иметь почетное звание ЗМС. А все истории с допингом не должны на это влиять. Исходя из своего опыта, я точно знаю, что в фигурном катании такие препараты ничем спортсмену не помогут. Это слишком высококоординационный вид, а Валиеву просто так лишили четырех лет в большом спорте", — сказал Жулин.