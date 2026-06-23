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Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева не исполняли ультра-си. Мы не видим исключительности у нынешнего поколения, потому что сейчас акцент на элементах»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отреагировала на слова тренера Этери Тутберидзе о том, что нынешние фигуристки не обладают исключительностью.

Ранее Тутберидзе в интервью Okko заявила: «Девочки, которые у нас сейчас, не обладают исключительностью. Это не говорит о том, что они не могут, как Медведева, завоевать весь мир».

"Мне кажется, не очень правильно делать такие сравнения. Загитова и Медведева не исполняли элементы ультра-си. У них имелась возможность больше заняться хореографией и какой-то проникновенностью в катании.

А сегодня девочкам приходится осваивать очень сложные элементы, и это очень отбирает в харизме и артистичности. Мы не видим исключительности у нынешнего поколения, потому что сейчас акцент на ультра-си элементах.

Это проблема для фигурного катания, для посещаемости и зрителей. Но люди очень хотят видеть элементы ультра-си, поэтому придется смириться с тем, что не будет какой-то исключительности", — сказала Бестемьянова.