Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева не исполняли ультра-си. Мы не видим исключительности у нынешнего поколения, потому что сейчас акцент на элементах»

Ранее Тутберидзе в интервью Okko заявила: «Девочки, которые у нас сейчас, не обладают исключительностью. Это не говорит о том, что они не могут, как Медведева, завоевать весь мир».
"Мне кажется, не очень правильно делать такие сравнения. Загитова и Медведева не исполняли элементы ультра-си. У них имелась возможность больше заняться хореографией и какой-то проникновенностью в катании.
А сегодня девочкам приходится осваивать очень сложные элементы, и это очень отбирает в харизме и артистичности. Мы не видим исключительности у нынешнего поколения, потому что сейчас акцент на ультра-си элементах.
Это проблема для фигурного катания, для посещаемости и зрителей. Но люди очень хотят видеть элементы ультра-си, поэтому придется смириться с тем, что не будет какой-то исключительности", — сказала Бестемьянова.