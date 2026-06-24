Алина Загитова: «Шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило»

В 2024 году фигуристка окончила бакалавриат по программе «Продюсирование и культурная политика», затем поступала в магистратуру.
«Ну что, друзья, шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило. Поэтому жду ваших поздравлений, всем хорошего дня!» — сказала Загитова в видео для телеграм-канала.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше