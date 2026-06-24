Алина Загитова: «Шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило»

«Ну что, друзья, шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило. Поэтому жду ваших поздравлений, всем хорошего дня!» — сказала Загитова в видео для телеграм-канала.