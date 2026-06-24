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Дмитрий Губерниев: «Загитова — девушка талантливая, надо приниматься за кандидатскую, а там и докторская не за горами»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может написать кандидатскую и докторскую диссертации.

Сегодня Загитова сообщила, что завершила 6-летнее обучение в РАНХиГС.

"Это значит, она закончила бакалавриат, а потом и магистратуру. Алина — девушка талантливая, надо приниматься за кандидатскую, а там и докторская не за горами.

Алина прекрасна, очаровательна, умна, и я желаю ей всяческих удач. Ученье — свет, а неученье — тьма", — сказал Губерниев.

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