Дмитрий Губерниев: «Загитова — девушка талантливая, надо приниматься за кандидатскую, а там и докторская не за горами»

Сегодня Загитова сообщила, что завершила 6-летнее обучение в РАНХиГС.
"Это значит, она закончила бакалавриат, а потом и магистратуру. Алина — девушка талантливая, надо приниматься за кандидатскую, а там и докторская не за горами.
Алина прекрасна, очаровательна, умна, и я желаю ей всяческих удач. Ученье — свет, а неученье — тьма", — сказал Губерниев.
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