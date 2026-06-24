Медведева высказалась о неизбежной сексуализации фигуристок: «Половина тела оголена»

Переход во взрослые мне дался достаточно легко, поскольку я начала выступать в 15 лет (тогда не было ограничений по возрасту). И прошла этот период достаточно безболезненно: не было заметных изменений тела и внешности. Сложности же начались только после 18 лет, после Олимпийских игр в Южной Корее. До Олимпиады я сидела на диетах и делала это максимально неправильно, что только навредило мне в будущем. После Пхенчхана заедала стресс и поправилась на несколько килограммов, это было заметно зрителям.