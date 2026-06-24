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Медведева высказалась о неизбежной сексуализации фигуристок: «Половина тела оголена»

Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о жестких диетах, борьбе со стрессом и неизбежной сексуализации в фигурном катании.

Источник: Sport24

— В фигурное катание я пришла в три года: меня привела мама, которая до 15 лет сама была фигуристкой. Я не ходила в школу, всегда была на домашнем обучении, поэтому росла в среде людей, которые занимаются тем же делом, что и я. Так что и интересы у нас были общие: девушки вокруг также мечтали о медалях, любили красивые блестящие платья, им нравилось кататься на коньках.

Переход во взрослые мне дался достаточно легко, поскольку я начала выступать в 15 лет (тогда не было ограничений по возрасту). И прошла этот период достаточно безболезненно: не было заметных изменений тела и внешности. Сложности же начались только после 18 лет, после Олимпийских игр в Южной Корее. До Олимпиады я сидела на диетах и делала это максимально неправильно, что только навредило мне в будущем. После Пхенчхана заедала стресс и поправилась на несколько килограммов, это было заметно зрителям.

Во время спортивной карьеры я была сосредоточена только на результатах и не обращала внимание на чьи-то комментарии о моем теле. Я просто старалась и стараюсь до сих пор хорошо выглядеть, держать себя в форме. Мне было важно только мнение моей мамы, тренеров и хореографов. Остальное не имело значения. Конечно, негативные высказывания были, в фигурном катании очень много критики, но я к этому привыкла.

А есть ли в медиаиндустрии профессия, где женщин оценивают только по их профессиональным навыкам? Фигурное катание — это вид спорта, где спортсменки с юного возраста выступают в достаточно откровенных нарядах. Тяжело встретить сексуализацию женщин в керлинге или хоккее. Когда же у тебя половина тела оголена, невозможно избежать обсуждения фигуры. Поэтому, мне кажется, надо учить фигуристок очень трепетно относиться к выбору людей вокруг себя.

Сегодня я выстраиваю отношения со своим телом максимально грамотно: развиваю мышечную массу и слежу за здоровьем. Как только перестала делать акцент на внешности, гнаться за эстетикой и худобой, сразу стала чувствовать себя лучше. Ведь это самое важное — чувствовать себя живой женщиной, полноправной владелицей своей жизни и иметь возможность заниматься тем, что действительно по душе. Быть нежной, сильной, хрупкой, жесткой — быть разной, — приводит слова Медведевой Forbes.

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