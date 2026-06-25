Москвина рассказала, что в роли Тортиллы стремилась вдохновить людей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Выступление в роли черепахи Тортиллы в шоу Ильи Авербуха стало для заслуженного тренера СССР Тамары Москвиной возможностью вдохновить людей своим примером. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
26 июня Москвина отметит свое 85-летие.
«В сердце была радость, что я кого-то заставила задуматься о том, что у людей так много возможностей жить и быть здоровыми. Что я нашла слова, чтобы вдохновить людей, заставить подумать, что они тоже должны заниматься собой, своим здоровьем, своими детьми и получать удовольствие от своего дела: “Бабушке вон сколько лет, а мне-то что мешает?” Люди, продолжайте двигаться, вовлекайте детей, думайте о том, как поднять следующее поколение», — сказала Москвина.
«Некоторые, наверное, думали, когда я ошибусь или устану? А я хотела показать, что не устала. Хотела показать владение актерским мастерством, которому сама учу своих спортсменов. Мы не лыком шиты, подумаешь — в 85 трехсотлетнюю Тортиллу сыграть», — добавила она.