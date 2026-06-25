Москвина рассказала, что в роли Тортиллы стремилась вдохновить людей

«В сердце была радость, что я кого-то заставила задуматься о том, что у людей так много возможностей жить и быть здоровыми. Что я нашла слова, чтобы вдохновить людей, заставить подумать, что они тоже должны заниматься собой, своим здоровьем, своими детьми и получать удовольствие от своего дела: “Бабушке вон сколько лет, а мне-то что мешает?” Люди, продолжайте двигаться, вовлекайте детей, думайте о том, как поднять следующее поколение», — сказала Москвина.