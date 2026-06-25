Илья Авербух: «Соглашусь с Тутберидзе, что такого прям бриллианта на льду сейчас нет, но все в один сезон может измениться»

Ранее Тутберидзе в интервью Okko заявила: «Девочки, которые у нас сейчас, не обладают исключительностью. Это не говорит о том, что они не могут, как Медведева, завоевать весь мир».
"Все движется волнообразно. Тот всплеск, который начался еще с Липницкой и Сотниковой, потом продолжился Загитовой, Медведевой и потрясающей тройкой — Валиевой, Трусовой, Щербаковой.
Это была выдающаяся плеяда девочек. Этери Георгиевне, безусловно, виднее, потому что она работает с одиночницами, но я уверен, что талантливые девочки всегда есть и будут в России.
На данный момент соглашусь с Тутберидзе, что такого прям бриллианта на льду нет, какими были девчонки [Загитова и Медведева], но все в один сезон может измениться", — сказал Авербух.