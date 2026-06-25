Тарасова: «Они изолировали страну, уничтожили карьеры, но стереть Россию с карты фигурного катания невозможно»

"В фигурном катании есть несколько лидирующих стран. Россия, конечно, входит в их число. И то, что мы сейчас отстранены, никак на это не влияет. Наша школа — одна из лучших в мире.
Россия — фундамент мирового фигурного катания. Какую страну ни возьми, там работают тренеры с нашими корнями, выступают наши спортсмены.
Они изолировали страну, уничтожили карьеры талантливых спортсменов, но стереть Россию с карты мирового фигурного катания невозможно«, — сказала Тарасова “Совспорту”.
Россия отстранена от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.