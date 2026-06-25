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ISU выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера СССР Виктора Кудрявцева

Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Виктора Кудрявцева.

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что на 89-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев.

"ISU и мировое сообщество фигуристов глубоко опечалены кончиной легендарного тренера по фигурному катанию Виктора Николаевича Кудрявцева, скончавшегося 22 июня 2026 года в возрасте 88 лет. Высокоуважаемый тренер, наставник и педагог. Кудрявцев посвятил более шести десятилетий развитию фигурного катания, помогая формировать поколения спортсменов и оставив огромное наследие.

До самого конца жизни Виктор Кудрявцев оставался преданным любимому виду спорта. У него остались жена, коллега-тренер Марина Кудрявцева, и их сын. Господин Кудрявцев запомнится за свой значительный вклад в фигурное катание, за доброту, огромный опыт и непоколебимую приверженность развитию будущих поколений.

ISU воздает должное господину Кудрявцеву и будет помнить о нем с большой теплотой", — говорится в сообщении.