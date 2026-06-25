ISU выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера СССР Виктора Кудрявцева

До самого конца жизни Виктор Кудрявцев оставался преданным любимому виду спорта. У него остались жена, коллега-тренер Марина Кудрявцева, и их сын. Господин Кудрявцев запомнится за свой значительный вклад в фигурное катание, за доброту, огромный опыт и непоколебимую приверженность развитию будущих поколений.