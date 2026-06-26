«Вулканы, водопады, невероятные виды, плантации с вкуснейшим кофе». Туктамышева и Гуменник посетили Гавайи

Фигуристы находятся в США, где Гуменник проходит стажировку у тренера Рафаэля Арутюняна.
«Вулканы, священные места, водопады, классный снорклинг/дайвинг, серфинг с приятными волнами, невероятные виды, горячие источники с соленой водой, кофейные плантации с вкуснейшим отборным кофе — это все про остров Кона», — написала Туктамышева.
Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше