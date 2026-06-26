Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вулканы, водопады, невероятные виды, плантации с вкуснейшим кофе». Туктамышева и Гуменник посетили Гавайи

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева опубликовала совместные фото с чемпионом России Петром Гуменником из поездки на Гавайи.

Источник: Спортс‘’

Фигуристы находятся в США, где Гуменник проходит стажировку у тренера Рафаэля Арутюняна.

«Вулканы, священные места, водопады, классный снорклинг/дайвинг, серфинг с приятными волнами, невероятные виды, горячие источники с соленой водой, кофейные плантации с вкуснейшим отборным кофе — это все про остров Кона», — написала Туктамышева.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше