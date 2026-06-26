Александр Жулин: «Не могу не согласиться со словами Тутберидзе. Валиева была последней нашей экстраординарной фигуристкой»

Не думаю, что из-за нынешних обстоятельств нужно кого-то винить. Я все же склонен думать, что это цикличная история. У мужчин в свое время были Ягудин и Плющенко, а после этого с ними долго никто не мог сравниться. Совсем недавно катались и Трусова, и Косторная, и Щербакова, и та же Валиева, а сейчас таких нет. Нужно ждать, когда у нас появится кто-то, сравнимый с ними", — сказал Жулин.