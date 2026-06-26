Дайнеко сообщила, что Гуменник получит от МОК 10 тысяч долларов за ОИ-2026

По словам Дайнеко, она будет очень рада, если чемпион России Гуменник действительно получит денежный перевод от МОК за результаты на Олимпиаде.
При этом специалистка добавила, что ей вряд ли достанется вознаграждение, так как МОК не практикует поощрение тренерских составов.
«Думаю, он уже об этом знает. Буду очень рада, когда это действительно произойдет. Он это вознаграждение точно заслужил. Если же случится история как со смартфонами в Милане, ничего страшного не будет. Думаю, и без этих 10 тысяч Петр как-то проживет», — сказала Дайнеко Sport24.
Российский фигурист Гуменник в июне продолжает проводить отпуск в США вместе с Елизаветой Туктамышевой. В июле одиночник должен начать подготовку к предстоящему сезону.