Дайнеко сообщила, что Гуменник получит от МОК 10 тысяч долларов за ОИ-2026

«Думаю, он уже об этом знает. Буду очень рада, когда это действительно произойдет. Он это вознаграждение точно заслужил. Если же случится история как со смартфонами в Милане, ничего страшного не будет. Думаю, и без этих 10 тысяч Петр как-то проживет», — сказала Дайнеко Sport24.