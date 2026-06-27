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Чемпион ОИ-2026 Шайдоров: «Стараюсь брать лучшее из историй Плющенко, Ягудина»

Казахстанский фигурист, олимпийский чемпион-2026 Михаил Шайдоров рассказал о складе своего характера.

Источник: Sport24

— Чувствуете ли вы себя частью поколения зумеров или вы одиночка, как и на льду?

— Формально я принадлежу к зумерам, но мой стиль жизни больше строится на опыте других поколений. Я всегда старался следить за личностями, которые намного старше меня, например, за фигуристами Юдзуру Ханю, Патриком Чаном, Евгением Плющенко, Алексеем Ягудиным, Дайсукэ Такахаси — их очень много. Как правило, я стараюсь брать из их историй все самое лучшее и реализовывать это в своем стиле, — рассказал Шайдоров в интервью Tatler.

22-летний Михаил Шайдоров является олимпийским чемпионом, серебряным призером чемпионата мира (2025), чемпионом четырех континентов (2025).