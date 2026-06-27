Фигурист Шайдоров — о победе на ОИ-2026: «Я не спал двое суток»

— Сначала три часа в микст-зоне общался с прессой, потом меня поздравляла вся наша делегация, потом я поехал в Олимпийскую деревню, это было уже около трех часов ночи, — и там стал читать поздравления. Никогда не забуду, какое это было счастье — люди забыли о своих проблемах и просто отмечали общую для страны победу. Я не спал двое суток, созванивался со всеми, читал посты, комментарии, смотрел мемы. Это было что-то с чем-то, незабываемая поддержка, — рассказал Шайдоров в интервью Tatler.