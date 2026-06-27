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Фигурист Шайдоров — о победе на ОИ-2026: «Я не спал двое суток»

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров поделился воспоминаниями о победе на зимней Олимпиаде — 2026 в Италии.

Источник: Sport24

На ОИ-2026 Шайдоров сенсационно выиграл золото в мужском одиночном катании.

— Как вы провели день, когда вас объявили золотым призером?

— Сначала три часа в микст-зоне общался с прессой, потом меня поздравляла вся наша делегация, потом я поехал в Олимпийскую деревню, это было уже около трех часов ночи, — и там стал читать поздравления. Никогда не забуду, какое это было счастье — люди забыли о своих проблемах и просто отмечали общую для страны победу. Я не спал двое суток, созванивался со всеми, читал посты, комментарии, смотрел мемы. Это было что-то с чем-то, незабываемая поддержка, — рассказал Шайдоров в интервью Tatler.

Помимо золота ОИ-2026, 22-летний Шайдоров является серебряным призером чемпионата мира и чемпионом четырех континентов.