Чемпион ОИ-2026 Шайдоров: «Я теперь национальный герой Казахстана»

— Да, когда я поднял наш флаг, миллионы людей с моей помощью узнали про нашу страну и узнали, что у нас есть масса талантов, которые способны пробиваться. Поэтому сейчас у меня прибавилось ответственности как в спорте — я должен подтверждать собственный статус, должен показывать очень крутое катание, — так и перед страной. Я теперь, как вы и сказали, национальный герой, на которого все смотрят, и мне хочется продолжать этот путь, — заявил Шайдоров в интервью Tatler.