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Чемпион ОИ-2026 Шайдоров: «Я теперь национальный герой Казахстана»

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров высказался о победе на зимней Олимпиаде — 2026 в Италии.

Источник: Sport24

На ОИ-2026 Шайдоров сенсационно выиграл золото в мужском одиночном катании.

— Это же не просто сезонный спортивный успех, как на каком-нибудь Супербоуле, вы теперь национальный герой.

— Да, когда я поднял наш флаг, миллионы людей с моей помощью узнали про нашу страну и узнали, что у нас есть масса талантов, которые способны пробиваться. Поэтому сейчас у меня прибавилось ответственности как в спорте — я должен подтверждать собственный статус, должен показывать очень крутое катание, — так и перед страной. Я теперь, как вы и сказали, национальный герой, на которого все смотрят, и мне хочется продолжать этот путь, — заявил Шайдоров в интервью Tatler.

22-летний Михаил Шайдоров также является серебряным призером чемпионата мира и чемпионом четырех континентов.