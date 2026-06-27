Чемпиона ОИ-2026 Шайдорова в детстве учили под «музыку Ягудина»: «Я рос на классике»

— Помню, часто катал под музыку Алексея Ягудина — «Зиму» Вивальди, что-то еще из классики. Я рос на классике, и, наверное, это правильно, ибо это основа всего, к которой потом уже можно что-то добавлять. В фигурном катании вообще мало современных композиций, а добавлять — это важно, чтобы привлекать какую-то современную аудиторию, поскольку тем же зумерам классика кажется скучной, — заявил Шайдоров в интервью Tatler.