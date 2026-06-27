Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпиона ОИ-2026 Шайдорова в детстве учили под «музыку Ягудина»: «Я рос на классике»

Казахстанский фигурист, олимпийский чемпион-2026 Михаил Шайдоров рассказал, под какую музыку катался в детские годы.

Источник: ТАСС

— А вас под какую музыку в детстве учили?

— Помню, часто катал под музыку Алексея Ягудина — «Зиму» Вивальди, что-то еще из классики. Я рос на классике, и, наверное, это правильно, ибо это основа всего, к которой потом уже можно что-то добавлять. В фигурном катании вообще мало современных композиций, а добавлять — это важно, чтобы привлекать какую-то современную аудиторию, поскольку тем же зумерам классика кажется скучной, — заявил Шайдоров в интервью Tatler.

Помимо золота ОИ-2026, 22-летний Михаил Шайдоров является вице-чемпионом мира, чемпионом четырех континентов.