Михаил Шайдоров: «Меня вдохновляет, что я не из фигурнокатательной страны. Большинство фигуристов начинали тренироваться в крутых условиях, а я — в торговом центре»

— В фигурном катании и вообще в спорте есть место случайности или везению? Например, недавно был боксерский бой Усика и Верхувена, и первый уже проигрывал, как вдруг в последний момент отправил противника в нокдаун. Вы верите в случай?
— Да, в футболе все тоже непредсказуемо — может случиться какой-нибудь автогол или, наоборот, кто-то забивает три раза подряд. Без удачи в спорте никуда, но для этого нужно очень много работать. Удача не случайна, я бы так сказал.
Еще в подростковом возрасте я видел, как некоторые спортсмены недорабатывают. И вот я смотрел на них и решил для себя, что так не хочу. Не хочу потом жалеть, что где-то когда-то недоработал. В любом виде спорта сегодня нужно много работать головой, потому что спорт в принципе сильно вырос — и фигурное катание в том числе.
— А в чем заключается этот рост?
— Это происходит каждый олимпийский цикл. Меняются правила фигурного катания, приходят молодые ребята — и начинают дорабатывать чуть больше того, что делали спортсмены постарше. Если мы вспомним большие баталии Ягудина и Плющенко — к ним же одно время никто не мог приблизиться по уровню. Но потом по объективным причинам они заканчивали карьеру, и появлялись другие фигуристы, и выходили на новый уровень.
Например, сейчас в мире никто до сих пор не исполнил ни четверной аксель Ильи Малинина, ни мои сложные каскады — на тренировках некоторые люди исполняли, но на соревнованиях только мы двое привнесли это новаторство в фигурное катание.
Сейчас начинается следующий олимпийский цикл, и все идет своим чередом — придут новые ребята, поменяются соревновательные правила, и я планирую входить в этот цикл более осознанно — мне всего 21 год (в четверг Шайдорову исполнилось 22 — Спортс«“), и хочется реализовать себя по максимуму. Мне отец в детстве заложил, что главное — это расти и развиваться как фигурист.
Я смотрю на катание разных людей, и всякий раз мне хочется привносить что-то новое в свое дело. У меня всегда есть эта мотивация, поэтому я и прошел через все трудности и пройду, наверное, через еще бо́льшие.
Меня вдохновляет то, что я, грубо говоря, не из фигурнокатательной страны. Большинство фигуристов начинали тренироваться в крутых условиях, а я — в торговом центре. Японских, американских, европейских фигуристов очень много, а в Казахстане нас мало — тот факт, что я впервые за 32 года завоевал для страны золотую медаль, очень сильно мотивирует. Я понимаю, откуда начинал и через что прошел, и, конечно, у меня было чувство опустошения после Олимпиады, — рассказал Шайдоров.