Михаил Шайдоров: «Меня вдохновляет, что я не из фигурнокатательной страны. Большинство фигуристов начинали тренироваться в крутых условиях, а я — в торговом центре»

Меня вдохновляет то, что я, грубо говоря, не из фигурнокатательной страны. Большинство фигуристов начинали тренироваться в крутых условиях, а я — в торговом центре. Японских, американских, европейских фигуристов очень много, а в Казахстане нас мало — тот факт, что я впервые за 32 года завоевал для страны золотую медаль, очень сильно мотивирует. Я понимаю, откуда начинал и через что прошел, и, конечно, у меня было чувство опустошения после Олимпиады, — рассказал Шайдоров.