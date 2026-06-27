Илья Авербух: «Месси чем-то напоминает Ягудина. Есть какое-то общее настроение, характер»

— Смотрю чемпионат мира. Большая палитра команд — всегда интересно посмотреть, как развивается футбол. Непредсказуемые результаты были, но дальше все равно проходят те, кто всегда и выходил в плей-офф. Сама атмосфера турнира мне нравится. Нравится и такое количество команд. Больше сборных — это плюс. Неплохо повоевала на турнире Кюрасао вместе с Диком Адвокатом. Такие истории подкупают.
Отмечу игру Месси. Возрождение Роналду я бы не преувеличивал, потому что соперники у него были не очень сильные.
— Месси — лучший футболист в истории?
— Сложно говорить, кто лучший. Но на данный момент — да. Сейчас он играет в Америке, но несмотря на это, поддерживает высочайшую форму. Это важный показатель. Выдающийся футболист.
— Считаете, что Алексея Ягудина можно сравнить с Месси?
— Да, есть какое-то общее настроение, характер. Леша — мой друг, а с Месси я не знаком, поэтому его характер я не знаю. Но Месси чем-то его напоминает, — заявил Авербух.