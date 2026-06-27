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Илья Авербух: «Месси чем-то напоминает Ягудина. Есть какое-то общее настроение, характер»

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух высказался о чемпионате мира по футболу.

Источник: Спортс‘’

— Смотрю чемпионат мира. Большая палитра команд — всегда интересно посмотреть, как развивается футбол. Непредсказуемые результаты были, но дальше все равно проходят те, кто всегда и выходил в плей-офф. Сама атмосфера турнира мне нравится. Нравится и такое количество команд. Больше сборных — это плюс. Неплохо повоевала на турнире Кюрасао вместе с Диком Адвокатом. Такие истории подкупают.

Отмечу игру Месси. Возрождение Роналду я бы не преувеличивал, потому что соперники у него были не очень сильные.

— Месси — лучший футболист в истории?

— Сложно говорить, кто лучший. Но на данный момент — да. Сейчас он играет в Америке, но несмотря на это, поддерживает высочайшую форму. Это важный показатель. Выдающийся футболист.

— Считаете, что Алексея Ягудина можно сравнить с Месси?

— Да, есть какое-то общее настроение, характер. Леша — мой друг, а с Месси я не знаком, поэтому его характер я не знаю. Но Месси чем-то его напоминает, — заявил Авербух.