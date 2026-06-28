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«Уют по-русски». Алина Загитова показала фото с отдыха

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась новыми фото с отдыха.

Источник: Спортс‘’

24-летняя фигуристка показала комнату с интерьером в деревенском стиле. В спальне можно увидеть каменную печь и столик с набором для чаепития.

«Уют по-русски», — написала Загитова в соцсети.

Фото: страницы Алины Загитовой.

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