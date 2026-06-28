Чемпион Европы из Грузии ждет допуска российских фигуристов: «Будет интересно»

— Сейчас все разговоры — о возможном допуске российских фигуристов. Ты этого ждешь?
— Да, будет интересно. Конкуренция выше, внимания к фигурному катанию больше, зрителей на трибунах прибавится. Петя Гуменник выступил на Олимпиаде — и мне кажется, иностранные болельщики были только рады.
Так что жду ребят — в России очень много парней, которые могут выйти и на высочайшем уровне откатать.
Петя поражает тем, что у него и катание, и прыжки сильные, Марк Кондратюк если собирает программу — очень интересно смотрится, Женя Семененко тоже сильный по всем показателям.