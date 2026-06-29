Елена Вайцеховская: «Харизматичности спортсмену очень сильно добавляют титулы. Тем, кто катается сейчас, не повезло именно в этом»

На мой взгляд, харизматичности спортсмену очень сильно добавляют титулы. Тем, кто катается сейчас, не повезло именно в этом. Но это не отменяет наличия у девушек совершенно сумасшедшей индивидуальности и перспективы. Просто навскидку: Маша Захарова, София Дзепка, Лена Костылева (на вырост). Они чем-то уступают по набору качеств тем, кто был до? Совершенно не уверена. И все абсолютно разные. По стилю, по подаче себя на льду, по характеру. Они запоминаются. Что вообще дано на льду далеко не каждой спортсменке даже из числа тех, кто выигрывал Олимпиады.