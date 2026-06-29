Елена Вайцеховская: «Харизматичности спортсмену очень сильно добавляют титулы. Тем, кто катается сейчас, не повезло именно в этом»

«Что меня реально начинает удивлять в фигурном катании, это какая-то повсеместная подмена понятий. Читаю комментарий Татьяны Анатольевны Тарасовой о победе Алисы Лью: “Что плохого, если она выиграла без напряжения? Это прелесть. Ей не надо было напрягаться. Она делала все элементы, которые делали и 15 лет назад”.
Ради интереса открыла девичьи протоколы с ОИ в Ванкувере. Юна Ким в расцвет, чтобы не сказать разгар совершенно непримиримой битвы с Мао Асадой. То есть понятно, что кореянка (как и японка) выжимала из себя все, на что была способна, абсолютный максимум.
Из относительно сложного по тем временам у Ким — тройной лутц во второй половине программы.
Что наблюдаем у Лью: во второй половине лутцевый каскад с акселем и тулупом, флиповый — с тулупом, да и набор отдельных тройных побогаче, чем у Юны. Плюс гораздо более жесткие требования к уровням шагов и вращений. Так что, на мой взгляд, Алиса была в Милане в полнейшем порядке, особенно если учесть предысторию. В которой, в частности, пять лет назад Лью четверной лутц и тройной аксель в одной программе прыгала. Уже поэтому мне не кажется правильным отзываться о фигуристке с налетом пренебрежения.
Та же самая история с недавним высказыванием о том, что на текущем этапе у нас нет харизматичных фигуристок. Один тренер сказал, другие в комментариях подхватили не подумав — и понеслось. Мол, нет у нас Загитовых, нет Медведевых, пропал Калабуховский дом, короче говоря. И все бы ничего, если бы в комментаторах были не те, кто в фигурном катании жизнь прожил и прекрасно понимает, что к чему.
На мой взгляд, харизматичности спортсмену очень сильно добавляют титулы. Тем, кто катается сейчас, не повезло именно в этом. Но это не отменяет наличия у девушек совершенно сумасшедшей индивидуальности и перспективы. Просто навскидку: Маша Захарова, София Дзепка, Лена Костылева (на вырост). Они чем-то уступают по набору качеств тем, кто был до? Совершенно не уверена. И все абсолютно разные. По стилю, по подаче себя на льду, по характеру. Они запоминаются. Что вообще дано на льду далеко не каждой спортсменке даже из числа тех, кто выигрывал Олимпиады.
Я вполне допускаю, кстати, что в отдельно взятой группе на текущем этапе действительно может наблюдаться стагнация и дефицит «материала», — тоже бывает. Ну так и говорить надо именно так, не обобщая", — написала Вайцеховская.