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ТАСС: умер двукратный чемпион ОИ по фигурному катанию Артур Дмитриев

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил источник.

Источник: ТАСС

«Умер Артур Дмитриев. В московской больнице», — сказал собеседник агентства.

Дмитриев — первый фигурист, выигравший Олимпийские игры с разными партнершами. В 1992 году он победил с Натальей Мишкутенок, в 1998-м — с Оксаной Казаковой.

В паре с Мишкутенок фигурист также стал серебряным призером Олимпиады 1994 года, по два раза выигрывал чемпионаты мира и Европы (1991, 1992). Вместе с Казаковой стал чемпионом Европы 1996 года.

После окончания карьеры Дмитриев работал тренером-консультантом сборных России. Среди его учеников — двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, призер чемпионатов Европы Мария Мухортова, серебряный призер Олимпиады Александр Энберт, призер чемпионата России Катарина Гербольдт и другие.

Дмитриев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (1998) и орденом Дружбы народов (1994).