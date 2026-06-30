ТАСС: умер двукратный чемпион ОИ по фигурному катанию Артур Дмитриев

«Умер Артур Дмитриев. В московской больнице», — сказал собеседник агентства.
Дмитриев — первый фигурист, выигравший Олимпийские игры с разными партнершами. В 1992 году он победил с Натальей Мишкутенок, в 1998-м — с Оксаной Казаковой.
В паре с Мишкутенок фигурист также стал серебряным призером Олимпиады 1994 года, по два раза выигрывал чемпионаты мира и Европы (1991, 1992). Вместе с Казаковой стал чемпионом Европы 1996 года.
После окончания карьеры Дмитриев работал тренером-консультантом сборных России. Среди его учеников — двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, призер чемпионатов Европы Мария Мухортова, серебряный призер Олимпиады Александр Энберт, призер чемпионата России Катарина Гербольдт и другие.
Дмитриев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (1998) и орденом Дружбы народов (1994).