Умер двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев. Ему было 58 лет

«Умер Артур Дмитриев. В московской больнице», — сообщил источник ТАСС.
Дмитриев — двукратный олимпийский чемпион (1992, 1998) в парном катании, серебряный призер Игр-1994, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
С 1986 по 1995 годы он выступал в паре с Натальей Мишкутенок, позже — с Оксаной Казаковой. Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры с разными партнершами.
После завершения карьеры Дмитриев работал тренером-консультантом сборных команд России, в Федерации фигурного катания на коньках России курировал парное катание.