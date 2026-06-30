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Умер двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев. Ему было 58 лет

Экс-фигурист Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни.

«Умер Артур Дмитриев. В московской больнице», — сообщил источник ТАСС.

Дмитриев — двукратный олимпийский чемпион (1992, 1998) в парном катании, серебряный призер Игр-1994, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы.

С 1986 по 1995 годы он выступал в паре с Натальей Мишкутенок, позже — с Оксаной Казаковой. Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры с разными партнершами.

После завершения карьеры Дмитриев работал тренером-консультантом сборных команд России, в Федерации фигурного катания на коньках России курировал парное катание.