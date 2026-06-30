Трагедия в российском фигурном катании: почему умер Артур Дмитриев

После возвращения в Россию Артур Дмитриев — старший работал тренером. То в Москве, то в Санкт-Петербурге. Последним местом работы была школа «Звездный лед». Довести учеников до чемпионских высот он так и не сумел, но насколько же интересными и запоминающимися были их программы. И снова Дмитриев часто выступал не только как постановщик, но и музыку подбирал, и костюмы придумывал. Он всегда сохранял оптимизм и никогда не отказывал в интервью и комментариях. Много внимания уделял своей новой семье. Известие о кончине тренера, который даже до пенсионного возраста не дожил, стало настоящим шоком.